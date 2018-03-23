За участі прокуратури запобігнуто безпідставному стягненню майже 90 млн. грн. з держпідприємства

Реалізуючи конституційну функцію представництва в суді Генеральною прокуратурою України на захист інтересів держави в особі Міністерства аграрної політики та продовольства України здійснено вступ у справу за позовом Колективного підприємства воїнів інтернаціоналістів «Пам’ять» до Державного підприємства «Артемсіль», ТОВ «Консалтингова компанія «Ді Ен Пі», про стягнення штрафних санкцій у сумі понад 88 млн грн.

Позовні вимоги обґрунтовано односторонньою відмовою ДП «Артемсіль» від договору на виконання ревізійно-налагоджувальних робіт, що за його умовами є підставою для застосування штрафних санкцій.

Разом з тим, розмір заявленого позивачем штрафу на момент пред’явлення позову перевищував майже у чотири рази первісну ціну договору.

Незважаючи на це, судами першої та апеляційної інстанції позовні вимоги частково задоволено та стягнуто з державного підприємства майже 64 млн грн.

Водночас під час розгляду справи прокурором звернуто увагу суду касаційної інстанції на той факт, що спірний договір укладений з порушенням вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти», який діяв на час виникнення правовідносин, а саме без проведення процедури закупівлі.

За активної участі Генеральної прокуратури України постановою Верховного Суду від 20.03.2018 незаконні судові рішення попередніх інстанцій скасовано, справу передано на новий розгляд до господарського суду Харківської області для повного, всебічного та об'єктивного розгляду всіх обставин по суті спору.

Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України