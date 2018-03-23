Великобритания, Франция и ФРГ ответят на отравление Скрипаля... «решительным посланием» России

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам трехсторонних переговоров, которые состоялись 22 марта, подтвердили, что считают Россию причастной к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, и не видят другого более убедительного объяснения случившегося.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Великобритании.

“Лидеры договорились о важности передачи решительного европейского послания в ответ на действия России и договорились оставаться в тесном контакте в ближайшие дни”, — говорится в пресс-релизе.

Премьер королевства представила президенту Франции и канцлеру ФРГ детали расследования “безрассудного использования” боевого нервно-паралитического вещества, производимого в России. Мэй также сообщила о положительной идентификации ведущими мировыми учеными из лаборатории в Портон-Дауне химического вещества, “использовавшегося как часть группы нервно паралитических веществ “Новичок”.