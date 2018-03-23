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В Одессе у кинотеатра обнаружили труп мужчины с ножом в сердце

23.03.2018 10:25

В Одессе в Семафорном переулке возле кинотеатра Синема-Сити обнаружен труп неизвестного мужчины.

Погибшему около 50 лет. Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце.

убийство

Установленные на здании видеокамеры зафиксировали, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь. На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. // 7 канал

 

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