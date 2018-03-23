В Одессе у кинотеатра обнаружили труп мужчины с ножом в сердце

В Одессе в Семафорном переулке возле кинотеатра Синема-Сити обнаружен труп неизвестного мужчины.

Погибшему около 50 лет. Предположительная причина смерти – ножевое ранение в сердце.

Установленные на здании видеокамеры зафиксировали, как неизвестный нанес мужчине удар в грудь и бросился прочь. На место вызвали скорую помощь и следственно-оперативную группу. // 7 канал