влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України)
Під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що у м. Сєвєродонецьк в червні 2016 року між подружжям виник словесний конфлікт, в ході якого жінка, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, нанесла два удари в область грудної клітини своєму чоловікові.
Смерть потерпілого настала від колото-різаних поранень грудної клітини з пошкодженням легень та серця.
Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області зловмисницю визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.
Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...