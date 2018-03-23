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Мешканку Сєвєродонецька засуджено до 9 років позбавлення волі за вбивство чоловіка

23.03.2018 10:35

Сєвєродонецькою місцевою прокуратурою підтримано державне (публічне) обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України)

 

 

Під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що у м. Сєвєродонецьк в червні 2016 року між подружжям виник словесний конфлікт, в ході якого жінка, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, нанесла два удари в область грудної клітини своєму чоловікові.

убивство

Смерть потерпілого настала від колото-різаних поранень грудної клітини з пошкодженням легень та серця.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області зловмисницю визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

 

Прес-служба прокуратури Луганської області
(за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)

 

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