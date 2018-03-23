В Запорожье бросили гранату под легковушку

В Запорожье вечером 22 марта во дворе многоэтажного жилого дома взорвали гранату – инцидент произошел в Александровском районе города, по улице Школьная.

Как сообщили в пресс-службе полиции, неизвестные бросили гранату под легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

Машина получила механические повреждения, обошлось без жертв и пострадавших. На месте происшествия работали криминалисты-взрывотехники. Начато уголовное расследование.

Между тем, в сети появились фото с места инцидента, сделанные местными жителями. На снимках видно, что место взрыва ограждено, а рядом дежурят сотрудники патрульной полиции. // Сегодня