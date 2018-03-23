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Судья из Донецкой области лишилась должности за кражу часов и пачки чая

23.03.2018 10:55

Высший совет правосудия 22 марта уволил Оксану Бухтиярову с должности судьи Дзержинского городского суда Донецкой области.

Об этом сообщили в управлении информации и обеспечения коммуникационной деятельности ВСП.

суд

Дисциплинарное дело открыли по обращению Славянского отдела полиции, сообщившего, что судья украла товары из магазина.

«14 апреля 2016 года в рабочее время судья Бухтиярова находилась в магазине в городе Святогорске Донецкой области и вынесла за пределы его охраняемой территории коробку с пакетом чая и часами. Эти действия были совершены с сокрытием от работников магазина – она банку с чаем положила в сумку и прикрыла сверху предметом одежды. Это подтверждается видеозаписью событий, а также обнаружением коробки с чаем соответствующей марки и часами в дальнейшем в сумке Бухтияровой», - сообщили в Высшем совете правосудия.

Третья Дисциплинарная палата пришла к выводу, что действия, совершенные Бухтияровой, порочат звание судьи, существенно подрывают авторитет правосудия и несовместимы с пребыванием на должности судьи. // Преступности НЕТ

 

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