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Аэропорты «Борисполь» и «Львов» подписали договоры с Ryanair

23.03.2018 11:25

Церемония подписания прошла при участии президента

Руководство аэропортов "Борисполь" и "Львов" подписало договоры о начале полетов с ирландской компанией-лоукостером Ryanair, передает 112.ua.

Подписание договора с Ryanair Twitter Цеголко

На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко, который приветствовал подписание документов. Прошла она в одном из терминалов "Борисполя".

Предполагается, что первые рейсы будут осуществлены в октябре текущего года.

В пресс-службе Порошенко заверяют, что значительная часть билетов для украинцев будет стоить около 10 евро.

Напомним, что 10 июля Ryanair отменил запланированный выход на украинский рынок. В компании заявили, что аэропорт "Борисполь" встал на сторону авиакомпаний с высокими тарифами, включая "Международные авиалинии Украины". В "Борисполе" в свою очередь заявили, что лоукост выдвинул требования, которые невозможно выполнить. Кроме того, директор аэропорта Павел Рябикин заявил, что из-за ультиматума Ryanair "Борисполь" может понести убытки в 2 млрд грн.

13 июля стало известно, что Международный аэропорт "Борисполь" решил возобновить переговоры с Ryanair. Позже Владимир Омелян неоднократно анонсировал успешность переговоров. Также он заявил, что Ryanair начнет летать из Украины в 2018 году.

 

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