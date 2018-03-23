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Полиция вычислила горе-водителя, который похвастался в соцсети нарушением ПДД (видео)

23.03.2018 12:00

Видеозапись, на которой водитель нарушает правила дорожного движения, получила широкую огласку и резонанс.

В Тернополе полицейские установили личность водителя, который решил похвастаться на видео, как он нарушает ПДД.

Водитель нарушил правила дорожного движения / Скриншот

Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, после того, как в соцсети видеозапись с нарушением водителем правил и созданием аварийных ситуаций, получила широкую огласку и резонанс, полицейские приступили к поиску водителя. Было установлено, что на видео фигурирует Toyota Самгу.

Патрульным удалось установить личность водителя-правонарушителя. Им оказался 22-летний житель Тернополя.

Инспекторы вынесли водителю постановление по ч.2 ст.122 КУоАП и административный протокол по ч.4 ст.122 КУоАП (превышение установленных ограничений скорости).

 

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