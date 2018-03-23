На Урале адвоката подозревают в развращении малолетней девочки

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Юристу инкриминируют ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении малолетней"). Виновному в этом случае грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело в отношении юриста, которого подозревают в педофилии.
По предварительной версии, злоумышленник растлил малолетнего ребенка.
Уголовное наказание грозит 34-летнему адвокату Оренбургской областной коллегии адвокатов, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.
По версии следователей, в 2017 году адвокат, находясь в городе Оренбурге, "совершил преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки".
Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы оперативно-разыскных мероприятий УМВД России по Оренбургской области.
22 марта 2018 года адвокат был задержан в Оренбурге по месту жительства.
"Следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Свою причастность к инкриминируемому деянию злоумышленник отрицает, он воспользовался ст.51 Конституции РФ", - добавили в СК РФ.
Следователями проведены обыски по месту жительства фигуранта, в ходе которых "изъяты предметы и носители, имеющие значение для дела". Отрабатывается причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Юристу инкриминируют ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия, совершенные в отношении малолетней"). Виновному в этом случае грозит наказание вплоть до восьми лет лишения свободы. // NEWSru.com
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