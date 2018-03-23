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Савченко объявила очередную голодовку

23.03.2018 12:33

 Нардеп Надежда Савченко во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что с сегодняшнего дня начинает голодовку. 

Нардеп напомнила о своей голодовке в российской тюрьме.

Савченко в Шевченковском суде. 23.03.2018 112.ua

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката, она была задержана и провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". // 112.ua

 

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