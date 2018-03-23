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На Київщині за розбійний напад на іноземного далекобійника затримано озброєну злочинну групу

23.03.2018 12:56

Троє зловмисників серед білого дня напали на 40-річного громадянина Республіки Молдова. Жорстоко побили та, погрожуючи пістолетом і ножем, викрали наявні гроші – близько 4 тисячі гривень та 15 тисяч рублів.

Подія сталася вчора, поблизу АЗС, на автодорозі між Броварським та Бориспільським районами.

ОЗГ

 

Нападників затримано за гарячим слідом у Києві, завдячуючи координованій та злагодженій роботі оперативників Броварського та Бориспільського відділень поліції, у рамках проведення операції «Мігрант». Зловмисниками виявилися двоє раніше судимих жителів столиці, 42 та 51 років і 30-річна дружина одного із них. Вони пересувалися на автомобілі «Peugeot» іноземної реєстрації. Один із затриманих, іноземець, перебуває у розшуку столичною поліцією за вчинення грабежу.

ОЗГ

 

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Речові докази вилучено. Автомобіль поміщено на майданчик тимчасового утримання.

 

На даний час триває комплекс слідчих дій. Встановлюється місцезнаходження викраденого майна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Поліцейські перевіряють їх на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Київської області та столиці.

Відділ комунікації поліції Київської області

 

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