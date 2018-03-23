На Дніпропетровщині затримали на хабарі посадовця Державної виконавчої служби

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарі посадовця одного з районних відділів державної виконавчої служби у Кривому Розі.

Правоохоронці встановили, що старший державний виконавець вимагала у місцевого мешканця тридцять п’ять тисяч гривень за видалення з Єдиного реєстру боржників відомостей щодо накладеного рішенням суду грошового стягнення у сумі сімдесят три тисячі гривень.

Співробітники СБ України затримали зловмисницю згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті після отримання першої частини хабара у розмірі понад п’ять тисяч гривен.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове слідство.

Служба безпеки України