Один из фигурантов «дела Титова» найден мертвым в камере Николаевского СИЗО

В пятницу, 23 марта, в камере Николаевского следственного изолятора найден мертвым Дмитрий Леонов, который проходит по так называемому «делу Титова».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГУНП в Николаевской области.

На данный момент в СИЗО направлена следственно-оперативная группа. Детали произошедшего уточняются.

В пресс-службе прокуратуре Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт смерти Дмитрия Леонова. На данный момент в СИЗО выехал заместитель прокурора Николаевской области вместе с коллегами и выясняют ситуацию происшествия. Пока в прокуратуре не говорят о причинах гибели Леонова и квалификации происшествия.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко.

В ночь с 16 на 17 марта Михаил Титов и Дмитрий Леонов были вывезены из следственного изолятора города Мариуполь и доставлены в субботу в 10:00 в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева.