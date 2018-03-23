В США началось расследование против американской оружейной компании, связанной с Путиным

В США прокуратура начала уголовное расследование относительно завода и его администрации во Флориде, принадлежащего компании RWC Group производящего оружие, смоделированное по образцу автомата АК-47, имеющей связи с ближайшим окружением президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.

Представители компании в Майами отказываются подтвердить или опровергнуть любую информацию по этому поводу. На данный момент неизвестно, какие деловые практики компании вызвали интерес прокуратуры. Представители компании также не ответили на неоднократные просьбы о комментариях, однако топ-менеджер RWC Group заявляет, что производитель автоматов закон не нарушал.

После массового расстрела 14 февраля в средней школе в штате Флорида, завод компании RWC Group привлек пристальное внимание правоохранительных органов, в связи с прошлыми связями компании с Россией и ее производителем вооружений ОАО "Концерн Калашникова". RWC Group стала единственным дистрибьютором Калашникова в 2012 году, и российская компания планировала ежегодно продавать в США 200 тысяч единиц оружия.

Еще в 2014 году Казначейство США ввело экономические санкции в отношении Концерна Калашникова и других российских производителей оружия, чтобы наказать Путина за агрессию в Украине. RWC Group заявила, что с тех пор она прекратила все связи с Россией и Концерном Калашникова и полностью соблюдает санкции США.

Однако, Bloomberg Businessweek сообщила что есть доказательства того, что некоторые связи сохранялись и после введения санкций. В декабре 2016 года RWC Group заявила в суде, что у нее все еще есть лицензия на изготовление и продажу оружия Калашникова.

Руководители Калашникова в США заявляют, что их компания не нарушает санкций, поскольку создает оружие собственного дизайна и не приобретает российских деталей.

Как показывает расследование издания, администрация американского Калашникова имеет тесные связи с российской кампанией по производству оружия.

Например, Майкл Тиратурян являющийся старшим вице-президентом Калашникова в США и управляющим RWC Group – давний бизнес-партнер и друг Криворучко – гендиректора, главного акционера российского Калашникова и человека из близкого окружения Владимира Путина. Тиратурян также является менеджером компаний, зарегистрированных во Флориде, созданных Криворучко и использованных им для покупки в Майами за последние семь лет кондо-отеля стоимостью 2,4 миллиона долларов, яхты и роскошных автомобилей.

Ранее сообщалось, что введенные против АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") санкции закрыли для предприятия вход на 70-90% мирового рынка гражданского оружия. // Сегодня