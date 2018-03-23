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В Ивано-Франковска 12-летний школьник отравился жидкостью для электронной сигареты

23.03.2018 13:30

В Ивано-Франковске в школе 12-летний ребенок отравился, по предварительной информации, веществом, которым заправляют электронные сигареты.

Об этом сообщила пресс-служба управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, передает УНН.

В школе Ивано-Франковска ребенок отравился жидкостью для электронной сигареты

"22.03.18 в 13.16 в ОКЦ УГСЧС в области поступила информация от дежурного врача КЗ "ИФОЦЭМП и МК" о том, что в ООШ №19 ул.Хоткевича в г.Ивано-Франковске отравился неизвестным веществом (предварительно веществом, которым заправляют электронные сигареты) 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.

Ребенка госпитализировали в областную детскую клиническую больницу, его состояние стабильное.

 

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