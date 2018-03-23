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По подозрению в убийстве депутата в Запорожье задержали 17-летнего парня

23.03.2018 13:41

В Запорожье задержали подозреваемого в убийстве экс-депутата Генического районного совета Константина Гурулева. Им оказался 17-летний запорожец. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По версии правоохранителей, 10 марта парень, дважды ударил депутата в лицо, чтобы украсть у него мобильный телефон. Из-за ударов мужчина упал на землю. 13 марта пострадавшего доставили в больницу, где он умер от полученных травм.

Константин Гурулев. Фото: соцсети

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье бывший депутат погиб жуткой смертью. Гурулев вместе с друзьями должен был вылететь из запорожского аэропорта в Турцию, но перестал выходить на связь, после того, как рейс был отменен.

Позже стало известно, что учителя без документов в критическом состоянии с проломленной головой нашли на вокзале. Пролежав 3 дня в больнице он скончался, родственники опознали погибшего. По предварительной информации, экс-депутата убили во время ограбления. // Сегодня

 

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