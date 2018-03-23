В Ірпіні прокручують оборудки з нерухомістю МВС на суму понад 3 мільйони доларів США

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Дмитро Ценов разом з Ірпінським міським головою Володимиром Карплюком намагається віддати під житлову забудову землі МВС, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як пише Антикор, Дмитро Ценов разом з мером Ірпеня Володимиром Карплюком, “проштовхує” питання незаконної забудови більше 4 га лісової зони, що належить МВС України. Мова йде про території колишньої оперативної роти батальйону міліції спеціального призначення “Беркут” (вул. Личака, 18, м. Ірпінь. Київська обл.) - близько 0,3 гектари та 14-тої бригади спеціального призначення “Барс” (Ірпінь, вул. 11 Лінія) - понад 3 гектари та землі УДСО МВС по вулиці 8 березня площею 1,1 гектари. Ринкова вартість землі в Ірпені сягає 800 тисяч доларів за гектар. Таким чином загальна вартість оборудки становить понад 3 млн доларів.

Обурені зухвалістю керівництва, співробітники МВС зафіксували зустріч Ірпінського мера Володимира Карплюка з Дмитром Ценовим, яка відбулась наприкінці минулого року, тоді вони обходили базу Беркута. Саме тоді був погоджений план передачі землі МВС під забудову з метою отримання прибутку учасниками оборудки.

Нагадаємо, Юрій Луценко, коментуючи криміногенну ситуацію в Приірпінні сказав, що це “поєднання криміналітету з правлячими хабарниками” - генпрокурор публічно назвав цей регіон “Ірпінським Чікаго”.

Забудова цих територій є незаконною, оскільки згідно Генеральному плану та Плану зонування (зонінгу) м. Ірпінь на території бригади спеціального призначення “Барс” мають бути зелені насадження, та садибна і відповідно, котеджна забудова на колишній території “Беркуту”, та будівлі органів влади на території УДСО МВС. Крім того, на на земельних ділянках розміщені будівлі, які є державною власності і будь-які будівельні роботи можливі лише за умови списання існуючих об’єктів.

Перша спроба забудови відбулась наприкінці минулого року на території УДСО по вулиці 8 березня в місті Ірпені, тоді місцеві жителі зруйнували паркан, а прокуратура відкрила кримінальне впровадження та наклала заборону на земельну ділянку. Справу передали на розслідування у Ірпінський відділок поліції, яка за 3 місяці навіть не оглянула місця злочину. Через бездіяльність поліції арешт з ділянки було знято.

Журналісти та активісти вже неодноразово звертали увагу на той факт, що деребан Ірпінських лісових угідь, земель, пойми, дитячих таборів проходить за активної підтримки правоохоронних органів.

У лютому 2018 року Ценов призначає начальником Ірпінського відділу поліції Володимир Барабаш, особу відому громаді Приірпіння як захисник забудовників, які незаконно ведуть будівництво в лісовій зоні.

Питання про зняття скандального очільника поліції було піднято на сесії Київської обласної ради депутатами від Приірпіння.

Як вже повідомляли ЗМІ «співпраця» фігуранта численних земельних скандалів Володимира Карплюка з начальником Головного управління Національної поліції в Київській області коштує Ірпінському меру 10 тисяч долларів щомісяця.

Не зважаючи на суспільний резонанс, викликаний причетністю Ценова до корупційних схем Ірпінського міського голови,керівництво МВС області продовжує брати участь в незаконних оборудках та "кришування" Володимира Карплюка, який на сьогодні є фігурантам понад 10 кримінальних впроваджень, отримав дві підозри, звинувачується у низці тяжких і особливо тяжких злочинів, зокрема створення злочинної організації, розкрадання бюджетних коштів у складі злочинної організації, підробка документів, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великому розмірі у складі злочинної організації.