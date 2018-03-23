Во французском городе террористы захватили больше сотни заложников в супермаркете

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Во французском Требе произошел захват заложников неизвестным в супермаркете.
Об этом сообщает французский телеканал BFM.
На данный момент точное количество заложников неизвестно. В магазине может находится до 150 человек.
Отмечается, что местные власти квалифицировали данный инцидент как теракт.
По данным журналистов, вооруженный мужчина, совершивший захват заложников, заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство".
На месте инцидента произошла перестрелка, в результате которой, по последним данным, был ранен полицейский.
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