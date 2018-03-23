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Во французском городе террористы захватили больше сотни заложников в супермаркете

23.03.2018 13:55

Во французском Требе произошел захват заложников неизвестным в супермаркете.

Об этом сообщает французский телеканал BFM.

захват заложников

На данный момент точное количество заложников неизвестно. В магазине может находится до 150 человек.

Отмечается, что местные власти квалифицировали данный инцидент как теракт.

По данным журналистов, вооруженный мужчина, совершивший захват заложников, заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство".

На месте инцидента произошла перестрелка, в результате которой, по последним данным, был ранен полицейский.

В город была направлена группа специального предназначения. Район теракта оцеплен. // Апостроф

 

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