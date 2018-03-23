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В Одессе зарезали инвалида — охранника клуба единоборств

23.03.2018 14:06

Мертвый 58-летний мужчина с колотыми ранами был обнаружен вблизи автостоянки торгового центра в Одессе.

В Одессе на улице, возле торгового центра, неизвестный зарезал охранника спортивного клуба.

Погибший был охранником клуба единоборств / Фото УНИАН

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мертвый 58-летний мужчина с колотыми ранениями обнаружен вблизи автостоянки торгового центра «Среднефонтанский» в Семафорном переулке вечером 22 марта.

По данному факту Шевченковским отделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.

По данным представителя главка полиции, погибший был охранником клуба единоборств «Тайгер», который расположен в помещении близлежащего жилого комплекса.

Убитый был инвалидом – в связи с отсутствием ноги передвигался на протезе. // УНИАН

 

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