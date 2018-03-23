В Одессе зарезали инвалида — охранника клуба единоборств

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Мертвый 58-летний мужчина с колотыми ранами был обнаружен вблизи автостоянки торгового центра в Одессе.
В Одессе на улице, возле торгового центра, неизвестный зарезал охранника спортивного клуба.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, мертвый 58-летний мужчина с колотыми ранениями обнаружен вблизи автостоянки торгового центра «Среднефонтанский» в Семафорном переулке вечером 22 марта.
По данному факту Шевченковским отделением полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, а также принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного преступления.
По данным представителя главка полиции, погибший был охранником клуба единоборств «Тайгер», который расположен в помещении близлежащего жилого комплекса.
Убитый был инвалидом – в связи с отсутствием ноги передвигался на протезе. // УНИАН
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