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На Днепропетровщине юные отморозки до смерти забили пенсионера

23.03.2018 14:17

Трое юношей в пгт Межевая в Днепропетровской области избили пенсионера, в результате чего последний скончался. 

Об этом сообщил отдел коммуникации области, передает УНН.

Трое молодых людей до смерти забили пенсионера в Днепропетровской области

"Инцидент произошел 19 марта в пгт Межевая. Парни пришли в дом 79-летнего пенсионера для покупки самогона. Между хозяином и гостями возник конфликт, в результате которого нападавшие нанесли мужчине множественные телесные повреждения. Когда жертва лежала без сознания, они забрали из дома 1,5 тыс. гривен и ушли. Только на следующий вечер беспомощного пенсионера в бессознательном состоянии обнаружила соседка", - отметили в полиции.

Оказалось, что к избиению мужчины причастны 16-, 17- и 21-летние его односельчане.

"22 марта одному из нападавших - 21-летнему мужчине вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливается степень вины еще двух несовершеннолетних нападавших, после чего им будет избрана мера пресечения", - проинформировали в пресс-службе.

 

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