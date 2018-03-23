В Одессе застрелился 19-летний парень (фото 18+)

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В Одессе тело молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли на склоне возле Французского бульвара. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Личность погибшего установили. Им оказался 19-летний житель Одесской области.
Фото: 7 канал
Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие, похожее на переделанный сигнальный пистолет.
Полицейские внесли сведения по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Для выяснения причины смерти оружие и тело погибшего направили на экспертизу. Предварительная причина – самоубийство. // Сегодня
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