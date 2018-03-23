Мошенничество в интернете: как покупать безопасно?

Действительно, покупать в интернете очень удобно и самое главное – выгодно! Цены онлайн-магазинов как правило, ниже обычных, к тому же, выбор продукции просто безграничный. Хотя такие покупки скрывают опасность. Доступная цена манит, но не секрет, что мошенничество в интернете – распространенное явление.

Поэтому сегодня поговорим о том, как покупать безопасно в сети, и защитить свои интересы при возникновении всевозможных конфликтов.

Онлайн торговлю условно можно разделить на 2 категории:

Покупки новых товаров в интернет-магазинах; Покупка-продажа товаров б/у, через всевозможные доски бесплатных объявлений от частных лиц.

В любом случае, мошенничество есть везде. Одно из самых главных правил при покупке в интернете: магазин должен быть официальным, то есть зарегистрированным, как сообщает advokat zip. Лучше всего если на сайте есть вся необходимая контактная информация, а именно: код предприятия (или ФОП), физический адрес, номер телефона, ФИО ответственного лица итд, добавляют специалисты из юридической компании «Зип».

Таким образом, есть возможность обратиться в правоохранительные органы при возникновении конфликтов. А если контактная информация на сайте отсутствует, то даже не понятно кому адресовать претензию. Покупать у них опасно! Само собой понятно, доверять можно тем интернет-магазинам, которые имеют сеть оффлайн-офисов (выставочных центров) по всей стране, еще лучше в вашем городе.

Специалисты из IT-безопасности рекомендуют всем любителями онлайн-шопинга вводить свои персональные, банковские данные исключительно только на официальных ресурсах. Адрес сайта в строке браузера должен точно совпадать с оригиналом (http://www.naprimer.com.ua). Одна неправильная буква может создать проблему. Рассчитывая на невнимательность пользователей, мошенники специально создают "обманки", очень похожие на популярные сайты, с практически идентичным дизайном.

Что касается покупки товаров б/у через доски объявлений, то тут вообще нужно быть осторожным, ведь схем обмана больше.

Просят перечислить предоплату на пересылку, а потом просто исчезают; Подменивают товар на почте; Мошенники высылают товар покупателю, получают деньги, а потом сами же забирают его.

Схем много, но результат один: покупатель теряет деньги и ничего не получает, или продавец отсылает свой товар бесплатно неизвестно кому. Как вычеслить мошенника? Человеческий фактор играет большую роль. Поговорите с человеком по телефону, хорошенько расспросите о будущей покупке и потом задайте себе несколько соответствующих вопросов.

Также на многих площадках есть рейтинг продавцов, отзывы итп. А еще есть черные списки с номерами телефонов недобросовестных продавцов. Вообще, покупка неновых вещей в интернете штука не безопасная, которая держится на честном слове. Доказать потом что-то, достаточно проблематично. Сайты бесплатных объявлений тоже не несут ответственности, ведь они только размещают рекламную информацию и все.