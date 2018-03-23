Україна та Франція підписали великий вертолітний проект

Сьогодні, 23 березня, відбулося підписання Заяви про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством Європи і закордонних справ Франції.

Документ підписали міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Арсен Аваков заявив, що вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин компанії «Airbus Helicopters».

«Це найбільший проект між Україною та Францією. Це дуже великий структурний проект всередині України, за який ми взялися за підтримки Президента Петра Порошенко та Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана», – сказав Арсен Аваков.

Міністр внутрішніх справ наголосив, що Україна розраховує вже в цьому році отримати перші гелікоптери. Також Арсен Аваков зазначив, що МВС тісно співпрацює зі своїми французькими колегами, зокрема у напрямі боротьби з організованою злочинністю та в питаннях взаємовизнання водійських посвідчень.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що Франція – надійний партнер України і підтримує нашу державу у боротьбі проти російського агресора.

«Франція для України є надійним стратегічним партнером. Сьогоднішній ваш візит – свідчення того, що ми маємо величезні перспективи щодо нашої двосторонньої співпраці. Хочу також відзначити позицію Франції щодо мирного врегулювання російської агресії. Глибоко вірю, що наші спільні зусилля змусять Росію повернутися до цивілізованого демократичного світу і відновити територіальну цілісність нашої країни», – сказав Прем’єр-міністр.

Своєю чергою міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан запевнив українську сторону, що офіційний Париж готовий підтримувати нашу державу не лише в питаннях реформ, але й у відновленні миру.

«Франція рішуче підтримує Україну у відновлені її територіальної цілісності. А також ми підтримуємо всі реформи, які проходять у вашій державі. Ми сподіваємось на подальшу співпрацю у будь-якій сфері», – сказав Жан-Ів Ле Дріан.

Гелікоптери французького виробництва допомагатимуть нести службу Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі. МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

Н125 – перевищує інші одномоторні вертольоти за продуктивністю та універсальністю, не потребує високого рівня обслуговування та демонструє високі показники роботи у високогір’ї.

Н145 – має високий ступінь експлуатаційної готовності та гнучкості, особливо в умовах спекотного клімату і у високогір'ї.

Н225 – володіє найвищими в галузі характеристиками швидкості, дальності польоту, завантаження та надійності в категорії 11-тонних дводвигунових машин.

Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть: порятунок та громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону й безпека на дорогах.

Департамент комунікації МВС України