Столичні оперативники затримали трьох домушників

Зловмисники викрали гроші, фотоапарат та ювелірні вироби. Працівники поліції зупинили їх відразу після скоєння злочину. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Співробітники карного розшуку Печерського управління поліції та столичного главку під час відпрацювання території помітили підозрілих осіб та вирішили простежити за ними. Цим часом незнайомці відчинили замки вхідних дверей та проникли до чужої квартири. Звідти вони викрали гроші, фотоапарат, ювелірні вироби та намагалися втекти, проте на виході їх зупинили працівники поліції.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваними виявилися жителі Львівської області - 31-го, 33-х та 34-х років.

За даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Затриманим оголошено повідомлення про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

Тетяна Іванюсь