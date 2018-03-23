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Полиция застрелила террориста, захватившего заложников во Франции

23.03.2018 15:53

Полиция убила террориста, ранее захватившего заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, сообщает Le Figaro.

Известно, что преступник — 25-летний выходец из Марокко, причислявший себя к сторонникам террористической организации «Исламское государство».

В результате теракта, помимо захватчика, погибли три человека, двое при захвате заложников в супермаркете и одного он убил в Каркассоне, где он захватил автомобиль преступник застрелил пассажира и ранил водителя.

 

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