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Полиция убила террориста, ранее захватившего заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции, сообщает Le Figaro.
Известно, что преступник — 25-летний выходец из Марокко, причислявший себя к сторонникам террористической организации «Исламское государство».
В результате теракта, помимо захватчика, погибли три человека, двое при захвате заложников в супермаркете и одного он убил в Каркассоне, где он захватил автомобиль преступник застрелил пассажира и ранил водителя.
«Собиратель земель русских» более не признает национальных суверенитетов, считая все эти государства исконными территориями России. И вряд ли это можно трактовать...