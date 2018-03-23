В Южной Корее осужден за коррупцию уже четвертый экс-президент

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Центральный районный суд Сеула в четверг выдал прокурорам ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Ли Мен Бака, которого обвиняют, в частности, во взяточничестве, сообщает The Hankyoreh.
"Центральный районный суд Сеула выдал ордер на арест Ли, который возглавлял Южную Корею с 2008 по 2013 годы, по обвинениям во взяточничестве, уклонении от уплаты налогов, растрате и тому подобное", - говорится в сообщении.
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