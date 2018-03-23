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Сотрудники швейцарского концерна за спиной у руководства продавали оружие для охраннкиов Путина

23.03.2018 16:19

Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении государственного военно-промышленного концерна RUAG по делу незаконной продаже оружия для российской ФСО.

Об этом пишут швейцарские издания Der BundHandelszeitung и Tribune de Genève.

По версии ведомства, сотрудник подразделения концерна Ammotec и московский представитель швейцарского банка Julius Baerподписывали контракты без ведома руководства концерна. Собеседники газеты предположили, что речь также может идти о взятках.

Handelszeitung пишет, что в рамках этих контрактов оружие поставлялось российской ФСО. Газета предполагает, что при поддержке швейцарского военного концерна могли модернизировать вертолеты президента Владимир Путина MIL и Agusta Westland.

Газета также пишет, с 2011 по 2015 год компания поставила ФСО приборы для ночного видео стоимостью 15 млн долларов, которые потом передали флоту. Кроме того, ФСО купила у швейцарского концерна пистолеты Sig Sauer и снайперские винтовки на несколько миллионов долларов для телохранителей Путина.

Накануне в рамках уголовного дела в офисах компании прошли обыски. Прокуратура возбудила дело после того, как компания сама обратилась в надзорное ведомство. RUAG начала внутреннее расследование и объявила о готовности сотрудничать со следствием.

В Julius Baer сказали, что сотрудник банка, которое подозревают в незаконной торговле оружием, также работал в VP Bankв Лихтенштейне. Сейчас его отстранили от обязанностей. // Медиазона

 

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