Сотрудники швейцарского концерна за спиной у руководства продавали оружие для охраннкиов Путина

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Федеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении государственного военно-промышленного концерна RUAG по делу незаконной продаже оружия для российской ФСО.
Об этом пишут швейцарские издания Der Bund, Handelszeitung и Tribune de Genève.
Handelszeitung пишет, что в рамках этих контрактов оружие поставлялось российской ФСО. Газета предполагает, что при поддержке швейцарского военного концерна могли модернизировать вертолеты президента Владимир Путина MIL и Agusta Westland.
Газета также пишет, с 2011 по 2015 год компания поставила ФСО приборы для ночного видео стоимостью 15 млн долларов, которые потом передали флоту. Кроме того, ФСО купила у швейцарского концерна пистолеты Sig Sauer и снайперские винтовки на несколько миллионов долларов для телохранителей Путина.
Накануне в рамках уголовного дела в офисах компании прошли обыски. Прокуратура возбудила дело после того, как компания сама обратилась в надзорное ведомство. RUAG начала внутреннее расследование и объявила о готовности сотрудничать со следствием.
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