Командира взводу військової частини на Волині покарали за зловживання впливом

Луцький міськрайонний суд, затвердивши угоду про визнання винуватості, укладену між колишнім командиром взводу зв’язку військової частини А 1186 (м. Володимир-Волинський) та прокурором відділу прокуратури Волинської області, визнав військовослужбовця винним у зловживанні впливом (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 369-2 КК України) та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 13 600 грн.

Нагадаємо, 25 січня 2018 року старший сержант одержав від підлеглого солдата 3000 грн. за обіцянку вплинути на прийняття рішення про не притягнення його до дисциплінарної та адміністративної відповідальності за вчинення порушень при проходженні військової служби.

Задля маскування факту одержання неправомірної вигоди, керівник надав підлеглому номер банківської картки, на яку слід було перерахувати кошти.

Затримали зловмисника у результаті спільно спланованих і проведених слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласного характеру, прокуратурою Волинської області та слідчими і оперативними підрозділами обласного Управління Служби безпеки України.

Зауважимо, що в ході досудового розслідування військовий повністю визнав свою винуватість, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Прес-служба прокуратури Волинської області