Мешканця Костянтинівки арештовано за підозрою в умисному вбивстві дружини та її співмешканця

Установлено, що 21 березня 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю дружиною, яка два тижні тому пішла від нього, а у цей день прийшла забрати свої речі.



Побачивши на порозі жінку з її новим співмешканцем, чоловік на ґрунті ревнощів почав сваритися з ними, а потім взяв зареєстровану на нього гладкоствольну рушницю, споряджену двома набоями, та здійснив два постріли: перший – в область грудної клітини чоловіка, другий – у праве плече дружини, після чого зателефонував до поліції. Від отриманих вогнепальних поранень 56-річний чоловік помер на місці, а 48-річна жінка – у кареті швидкої допомоги.



На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні подвійного вбивства та за клопотанням прокуратури судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування триває.



Прес-служба прокуратури Донецької області