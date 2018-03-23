Мешканця Костянтинівки арештовано за підозрою в умисному вбивстві дружини та її співмешканця

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Під процесуальним керівництвом Костянтинівської місцевої прокуратури розслідується кримінальне провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб) КК України.
Установлено, що 21 березня 57-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився зі своєю дружиною, яка два тижні тому пішла від нього, а у цей день прийшла забрати свої речі.
Побачивши на порозі жінку з її новим співмешканцем, чоловік на ґрунті ревнощів почав сваритися з ними, а потім взяв зареєстровану на нього гладкоствольну рушницю, споряджену двома набоями, та здійснив два постріли: перший – в область грудної клітини чоловіка, другий – у праве плече дружини, після чого зателефонував до поліції. Від отриманих вогнепальних поранень 56-річний чоловік помер на місці, а 48-річна жінка – у кареті швидкої допомоги.
На даний час чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні подвійного вбивства та за клопотанням прокуратури судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області
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