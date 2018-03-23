В Запоріжжі затримано злочинця, від рук якого загинув 35-річний екс-депутат Генічеської райради

Так, 17-річний мешканець Запоріжжя, 10.03.2018 з метою заволодіння матеріальними цінностями потерпілого, наніс останньому не менше 2 ударів в область обличчя, від яких громадянин Г. впав на землю, після чого зловмисник заволодів його мобільним телефоном. 13.03.2018 потерпілий у важкому стані доставлений до 5 міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя, де від отриманих травм 14.03.2018 помер.



Досудове розслідування триває. Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті за вказані злочини передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Запорізької області