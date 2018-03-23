Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Запоріжжі затримано злочинця, від рук якого загинув 35-річний екс-депутат Генічеської райради

23.03.2018 16:58

Завдяки злагодженій роботі співробітників прокуратури Запорізької області, Запорізької місцевої прокуратури №2, управління карного розшуку ГУНП в області, сектору карного розшуку Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в області, СУ ГУНП в області та Комунарського ВП, затримано особу, підозрювану у скоєнні протиправних дій, що спричинили смерть екс-депутата Генічеської райради громадянина Г.

Так, 17-річний мешканець Запоріжжя, 10.03.2018 з метою заволодіння матеріальними цінностями потерпілого, наніс останньому не менше 2 ударів в область обличчя, від яких громадянин Г. впав на землю, після чого зловмисник заволодів його мобільним телефоном. 13.03.2018 потерпілий у важкому стані доставлений до 5 міської клінічної лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя, де від отриманих травм 14.03.2018 помер.

Досудове розслідування триває. Наразі зловмиснику готується повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121, ч. 4 ст. 187 КК України та клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті за вказані злочини передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Запорізької області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...