На Закарпатті судитимуть прикордонника-хабарника

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Військовою прокуратурою Ужгородського гарнізону завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою молодшого інспектора відділу прикордонної служби «Вилок» Мукачівського прикордонного загону у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
Установлено, що вказаний військовослужбовець, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи умисно з корисливих мотивів, отримав від громадянина неправомірну вигоду в розмірі 15 тис грн. Кошти призначалися за сприяння у безперешкодному переміщенні поза пунктом пропуску тютюнових виробів через державний кордон України.
Обвинувальний акт у кримінальному провадженні вже скеровано до Виноградівського районного суду Закарпатської області для розгляду по суті.
Довідково: санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від 3 до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Прес-служба військової прокуратури Західного регіону України
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