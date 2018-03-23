Мешканку Сєвєродонецька засуджено до 9 років позбавлення волі за вбивство чоловіка

Під час досудового слідства та судового розгляду встановлено, що у м. Сєвєродонецьк в червні 2016 року між подружжям виник словесний конфлікт, в ході якого жінка, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, нанесла два удари в область грудної клітини своєму чоловікові. Смерть потерпілого настала від колото-різаних поранень грудної клітини з пошкодженням легень та серця.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області зловмисницю визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області (за матеріалами Сєвєродонецької місцевої прокуратури)