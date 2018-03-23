8 лет за решеткой проведет неуравновешенный мужчина, убивший по пьянке товарища

На Днепропетровщине за убийство собутыльника мужчина оказался на 8 лет за решеткой

Приговором Желтоводского городского суда Днепропетровской области 40-летнего гражданина признан виновным в убийстве приятеля (ч.1 ст.115 УК Украины). Об этом говорится в сообщении Пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Происшествие произошло в феврале 2017 года в доме обвиняемого в городе Пятихатки. Во время употребления алкогольных напитков между двумя приятелями внезапно возникла ссора, которая впоследствии переросла в драку. Возмущенный поведением гостя, хозяин нанес ему смертельный ножевой удар в грудную клетку.

Свою вину злоумышленник не признал, однако ее полностью доказало обвинение, которое поддерживалось Желтоводской местной прокуратурой.

Суд назначил мужчине наказание в виде 8 лет лишения свободы.

