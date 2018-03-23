Харківська дама, грала роль підсадної качки, в розбоях під виглядом правоохоронця

Київський районний суд м. Харкова частково підтримав позицію прокуратури Харківської області та взяв під варту без права внесення застави трьох чоловіків - підозрюваних у реалізації схеми скоєння розбійних нападів під виглядом правоохоронців.

За інформацією начальника відділу прокуратури області Максима Блохіна, для жінки, яка за даними слідства теж брала участь у злочинній діяльності, суд призначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю (браслету). Наразі прокуратура готує апеляційну скаргу з вимогою взяти підозрювану під варту.

Ще один чоловік - 5-й фігурант справи був затриманий раніше і наразі на вимогу прокуратури перебуває під вартою.

Нагадаємо, напередодні прокуратура Харківської області спільно з нацполіцією та СБУ в області викрили 5-х харків'ян (4-х чоловіків та жінку), яких підозрюють в організації схеми скоєння розбійних нападів під виглядом правоохоронців.

Наразі встановлено, що зловмисники разом із хлопцем-спільником, який призначав побачення через сайти знайомств, приходили на зустріч під виглядом співробітників правоохоронних органів.

Псевдоправоохоронці показували службові посвідчення та повідомляли жертві, що хлопець, який прийшов на побачення - неповнолітній і за це "світить" кримінальна відповідальність. Але, якщо чоловік сплатить їм гроші - зможе уникнути і відповідальності, і покарання.



Один із чоловіків навідріз відмовився сплачувати 30 тис. грн., які вимагали зловмисники. Тоді псевдоправоохоронці повалили його на підлогу, зв'язали ноги та руки і почали вимагати віддати гроші та золото, які є у квартирі.

Зловмисникам оголошено підозру у скоєнні розбою, поєднаного з проникненням у житло (ч. 3 ст. 187 КК України). Вирішується питання щодо оголошення підозри ще за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Встановлюються всі обставини справи та причетність зловмисників до скоєння інших злочинів. За місцем мешкання підозрюваних та у їх автомобілях проведено обшуки.

Досудове розслідування триває. Прокуратура процесуально керує у кримінальному провадженні.

Прес-служба прокуратури Харківської області