Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

В Черкасской области депутат сельсовета возомнил себя гением прослушки

23.03.2018 18:12

Депутату сельского совета сообщено о подозрении в незаконном использовании специального технического средства получения информации

 Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, по факту незаконного приобретения и использования специальных технических средств получения информации, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает  Пресс-служба прокуратуры Черкасской области, следствием установлено, что депутат одного из сельских советов Шполянского района Черкасской области, действуя в нарушение требований Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», не имея соответствующего разрешения (лицензии), с целью незаконного прослушивания аудиоинформации, приобрел специальное техническое средство негласного получения информации и на протяжении длительного времени незаконно использовал техническое устройство.

Сейчас указанному лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по обеспечению принятия законного решения.

Справка: санкция ч. 2 ст. 359 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

«УК»

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...