В Черкасской области депутат сельсовета возомнил себя гением прослушки

Депутату сельского совета сообщено о подозрении в незаконном использовании специального технического средства получения информации

Прокуратурой Черкасской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области, по факту незаконного приобретения и использования специальных технических средств получения информации, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 359 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Пресс-служба прокуратуры Черкасской области, следствием установлено, что депутат одного из сельских советов Шполянского района Черкасской области, действуя в нарушение требований Закона Украины «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», не имея соответствующего разрешения (лицензии), с целью незаконного прослушивания аудиоинформации, приобрел специальное техническое средство негласного получения информации и на протяжении длительного времени незаконно использовал техническое устройство.

Сейчас указанному лицу объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры по обеспечению принятия законного решения.

Справка: санкция ч. 2 ст. 359 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

«УК»