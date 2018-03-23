Савченко арестована на два месяца без права внесения залога

Шевченковский райсуд Киева в пятницу, 23 марта, избрал нардепу Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца до 20 мая 2018 года без права внесения залога. Соответствующее решение огласил председательствующий судья Евгений Сидоров.

Суд учел обоснованность риска, что Савченко совершит другие уголовные преступления.

"Ходатайство старшего следователя ГУ СБУ, согласованное с прокурором отдела главной военной прокуратуры ГПУ Банником о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Савченко Н. В., удовлетворить - применить к подозреваемой Савченко Н. В. меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, взять Савченко Н. В. под стражу в зале суда. Срок действия постановления о содержании под стражей подозреваемой установить в пределах срока досудебного расследования продолжительностью 59 суток, то есть до 20 мая 2018 ", - заявил судья.

Вместе с тем суд определил, что задержание 22 марта было незаконным.

Решение суда вступает в действие с момента его оглашения. Савченко имеет право подать апелляцию.

Отметим, что судья зачитывал решение около часа. Столь продолжительное объявление решения было обусловлено тем, что в документе подробно изложены обстоятельства так называемого "дела Савченко – Рубана" и подробное изложение материалов уголовного производства по подозрению Савченко.

"Необходимо применить к ней меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Кроме того, для Савченко следует выбрать максимальный срок содержания под стражей - 60 суток, поскольку, несмотря на указанный объем проведенных следственных и процессуальных действий, сложность продления не позволяет завершить досудебное расследование в более короткий срок", – заявил прокурор.

Он подчеркнул, что находясь на свободе, Савченко сможет общаться и влиять на свидетелей, использовать статус депутата для неявки в суд, пытаться избежать ответственности, продолжить совершать преступления, а также выехать за пределы Украины.

Несмотря на перечисленные риски, подчеркнул прокурор, никакая другая мера пресечения, кроме содержания под стражей без права на залог, не является приемлемой в данном случае.

Вместе с тем сторона защиты считает, что задержание Савченко было незаконным. А все перечисленные прокурором риски – необоснованные. Адвокаты настаивали на мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей.

Отметим, во время своего выступления в суде нардеп объявила голодовку. Также она подчеркнула, что не собирается бежать из Украины.

Напомним, 22 марта Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Депутаты также разрешили ее задержание и арест.

После этого генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение Савченко в присутствии адвоката. Ее задержали и она провела ночь в СИЗО СБУ.

Надежду Савченко подозревают в подготовке терактов в сессионном зале Верховной Рады. По словам Луценко, следствие имеет доказательства того, что она планировала уничтожить боевыми гранатами две ложи, а с помощью автоматов добивать тех, кто выживет. Также генпрокурор сообщил, что Савченко с Рубаном собирались обстрелять кортеж президента Петра Порошенко из винтовки "Топаз", которую произвели в "ДНР".

Сама же Савченко заявляет, что планировала всего лишь "политическую провокацию". А во время судебного заседания 23 марта она заявила о глубоком пренебрежении к президенту, правительству и нардепам. // 112.ua