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Президент США подписал бюджет, предусматривающий $620 миллионов для Украины

24.03.2018 00:05

 Президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США в размере $1,3 трлн, который также предусматривает достаточно большую помощь Украине, несмотря на заявление, которое он сделал несколько часов раньше, что наложит вето на документ.

Церемония подписания состоялась в пятницу в Белом доме, сообщает Укринформ.

Трамп подписал бюджет США с $620 миллионами для Украины

Таким образом, Конгресс США и глава Белого дома избежали повторения правительственного "шатдауна", который мог наступить в очередной раз из-за отсутствия утвержденного бюджета для страны на текущий финансовый год.

Как сообщал Укринформ, накануне нижняя Палата Конгресса США, а затем Сенат одобрили законопроект о бюджетных ассигнованиях на 2018 год, который предусматривает общий объем помощи Украине в размере 620,7 млн долл. Документ принимает выделение $420,7 млн помощи США по линии Государственного департамента, а также $200 млн - в пределах финансирования Пентагона.

 

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