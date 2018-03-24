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У Києві заблокували діяльність офісу прокремлівських хакерів

24.03.2018 00:49

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генпрокуратурою викрили у Києві діяльність офісу прокремлівських хакерів.

Оперативники спецслужби встановили, що підконтрольне ФСБ хакерське угруповання організовувало кібератаки, зокрема на об’єкти критичної інфраструктури, державні та банківські установи. Для приховування ідентифікації атак зловмисники використовували сервіси анонімізації повідомлень.

Фото Служба безпеки України.

Співробітники СБ України також задокументували, що зловмисники за вказівкою російських спецслужб задіювали так звані «бот-ферми» для проведення спеціальних інформаційних операцій проти нашої країни.

Фото Служба безпеки України.

Під час обшуків в офісі та за місцями проживання фігурантів справи правоохоронці виявили програмно-апаратні комплекси, серверне обладнання, комп’ютерну техніку та понад п’ятдесят тисяч карток мобільних операторів різних країн, задіяних у хакерських атаках.

Фото Служба безпеки України.

Фото Служба безпеки України.

Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 361 Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України

 

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