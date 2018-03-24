За убийство и аферы с квартирами пенсионеров осуждены сиделка, нотариус и психиатр

Московский областной суд вынес приговор пятерым участникам банды "черных риелторов", которые похищали недвижимость у одиноких пенсионеров, а также совершили убийство. В преступную группу входили эскулап, сиделка и нотариус. На их счету несколько особо тяжких преступлений.

Сиделке-москвичке Людмиле Фадеевой суд назначил наказание за убийство и мошенничество в виде 16 лет колонии общего режима и штраф в 700 тысяч рублей. Ее сообщника Даниила Демидова приговорили к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей, передает РИА "Новости".

Нотариусу Елене Блиновой и врачу-психиатру Георгию Месхии за вымогательство назначили 5,5 и 4,5 года заключения соответственно. Они также выплатят штраф в 400 тысяч рублей.

Сожитель Фадеевой Виктор Васильев получил семь лет колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, организатором преступной группировки "черных релторов" была москвичка Людмила Фадеева. Она работала сиделкой, ухаживала за пожилыми людьми, поэтому с поиском жертв проблем не возникло. Кроме того, Фадеева хорошо разбиралась в психологии пожилых людей и легко входила к ним в доверие.

В сговор с сиделкой вошли ее сожитель Виктор Васильев и его знакомый Даниил Демидов. Васильев вовлек в банду знакомого врача-психиатра Георгия Месхию, а тот "подключил" нотариуса Елену Блинову. Месхия пачками выписывал психотропные препараты, а юрист Блинова обеспечивала "правовую чистоту" сделок с дорогостоящей недвижимостью и заверяла документы.

С апреля 2012 года по февраль 2014 года осужденные совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, рассказала официальный представитель Следственного комитета России, полковник юстиции Светлана Петренко.

"С помощью поддельных документов, в том числе российских паспортов, они мошенническим путем завладели несколькими квартирами, принадлежавшими одиноким и престарелым гражданам. Среди потерпевших оказалась дочь известного русского скульптора Вера Цаплина. Участники ОПГ обманом проникли в квартиру и, угрожая пожилой женщине, вынудили ее подписать документы на отчуждение недвижимости", - пояснила Петренко.

Другой эпизод относится к 2013 году. Тогда злоумышленники, представившись соцработниками, пришли в квартиру к ветерану Великой Отечественной войны, расположенную на Тверской улице в элитном районе столицы. Гости сообщили, что собираются заменить электрические счетчики, а также принесли продукты.

Расположив таким образом супругу ветерана к себе, аферисты обманным путем получили ее подпись под документами о передаче квартиры им в собственность. При этом потерпевшую "накормили продуктами, в которых содержался сильнодействующий лекарственный препарат-нейролептик".

Через два дня пожилая женщина скончалась. Мошенники организовали ее похороны, а тело кремировали, чтобы скрыть следы убийства.

Муж пенсионерки был уверен, что она умерла естественной смертью. Возможно, это преступление так и осталось бы нераскрытым, если бы врачи на всякий случай не взяли у погибшей биологические пробы. Только благодаря этому следователям год спустя удалось установить причастность к убийству пенсионерки банды "черных риелторов", орудовавшей в Москве и Подмосковье.

За пару лет "черные риелторы" переоформили на себя квартиры общей стоимостью несколько десятков миллионов рублей. А в начале 2014 года Даниил Демидов решил избавиться от жены, чтобы завладеть ее квартирой. Злоумышленник стал подыскивать киллера, но попал в оперативную разработку. После переговоров с "киллером", в роли которого выступил сотрудник правоохранительных органов, Демидов был задержан.

При обыске в доме Демидова оперативники обнаружили множество поддельных доверенностей с личными данными и адресами одиноких пенсионеров. Среди них были и данные скончавшейся супруги ветерана из квартиры на Тверской. Биологические пробы, взятые перед кремацией тела, отправили на экспертизу, которая выявила признаки отравления нейролептиком.

После этого сыщики быстро отработали связи Демидова, вышли на его друга Васильева, а затем и на остальных членов группировки. "Все квартиры, которые обвиняемые переоформили на себя, вернули законным владельцам", - сказала Светлана Петренко. Свою вину в ходе следствия никто, кроме Васильева, не признал. // NEWSru.com