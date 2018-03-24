Осужденный в России 61-летний украинец рассказал консулу об избиениях в СИЗО

Украинский консул впервые посетил осужденного на 12 лет Северо-Кавказским окружным военным судом РФ за якобы подготовку терактов 61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича. Об этом консул Украины в Новосибирске Диана Иванова рассказала в интервью "Радио Свобода".

"Когда он вошел в комнату, где была встреча, он меня спросил: "Вы кто?" И когда я сказала, что я – консул Украины, он сказал: "Слава богу, наконец-то я вас дождался!" – сказала Иванова.

Сизонович рассказал консулу, что пока он находился в СИЗО в Ростове-на-Дону, его сильно били.

"Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки в том числе и электрическим током... Он говорит, что очень хотел, чтобы к нему приехал консул. Но консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас мужчина выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили очень много грима", – отметила консул.

Иванова рассказала, что по ее данным, в подконтрольном ей регионе РФ находится достаточно много заключенных украинцев. "В последнее время много стало ребят, которых задерживают по 228-й статье (наркотики)", – подчеркнула консул.

Приговор Сизоновичу Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес 31 июля 2017 года. В частности, украинца признали виновным по нескольким статьям УК РФ: "Подготовка террористического акта", "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" и "Незаконное пересечение государственной границы России".

По версии следствия, Сизонович и его сообщник в апреле 2014 года в Киеве якобы создали организованную группу и договорились о подготовке и совершении террористических актов на территории России и Украины. В мае 2016 года Сизонович получил указание поехать в Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы изучить и сфотографировать местный вокзал и изучить расписание поездов, а также определить место для закладки взрывчатки.

По версии обвинения, теракт на вокзале должен был произойти в сентябре 2016 года, в день выборов в Госдуму, однако до закладки взрывчатки Сизоновича задержали представители правоохранительных органов. // 112.ua