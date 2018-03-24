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Старлея из московского угрозыска задержали за похищении человека и вымогательств 20 миллионов

24.03.2018 11:55

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в столице семерых предполагаемых соучастников похищения мужчины. Один из фигурантов оказался стражем порядка. Злоумышленники требовали выкуп за освобождение пленника в размере десятков миллионов рублей.

Поздним вечером 22 марта силовики задержали оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД "Западное Дегунино" и шестерых безработных, сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Картинки по запросу задержание

По данным расследования, 14 ноября 2017 года в Дмитровском районе подозреваемые под угрозой огнестрельного оружия похитили мужчину. "Гражданина усадили в автомобиль Opel Astra, после чего на протяжении двух дней возили по неустановленным местам в Москве и Подмосковье, требуя у потерпевшего 20 миллионов рублей", - рассказал источник.

После того как потерпевший согласился уплатить выкуп, его отпустили.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 126 ("Похищение человека"), ст. 127 ("Незаконное лишение свободы") и ст. 163 ("Вымогательство") УК РФ.

По факту участия в преступлении сотрудника полиции в МВД проводят служебную проверку.

Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах отметил, что задержанный полицейский носит звание старшего лейтенанта. // NEWSru.com

 

 

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