У Києві гаражного баригу затримали на вимаганні 120 тис. грн. хабара

Київською місцевою прокуратурою № 1 у скоординованій співпраці з працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України та слідчим відділом Голосіївського управління поліції ГУНП у місті Києві викрито злочинні дії голови гаражного кооперативу, який вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду в сумі 120 тис грн.

Встановлено, що очільник кооперативу вимагав у громадянина 120 тис грн за надання в користування земельної ділянки у Голосіївському районі столиці та розташованого на ній нежитлового приміщення, загальною площею 20 кв м.

З метою отримання неправомірної вигоди останній штучно створював перешкоди громадянинові, який мав договір купівлі-продажу земельної ділянки із розташованою на ній спорудою, в доступі до придбаного майна, а також висловлював погрози щодо його передачі іншим особам у разі неоформлення членства в кооперативі та несплати 120 тис грн нібито в якості членських внесків та податку за користування землею та й ще обіцяв посприяти у перереєстрації права власності на майно та земельну ділянку.

У ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій здирника затримано «на гарячому» при отриманні обумовлених грошових коштів.

Слідчі дії тривають, проводяться обшуки у службових приміщеннях кооперативу та за місцем мешкання фігуранта.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину. Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Прес-служба прокуратури міста Києва