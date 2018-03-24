Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

10 лет жизни на одной киевской скамейке глазами столичного фотографа

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Судитимуть брокерів, які вимагали від громадян хабарі для працівників Київської митниці

24.03.2018 15:05

Прокуратура Київської області затвердила та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно двох брокерів Київської митниці ДФС за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Наприкінці листопада минулого року прокуратурою Київської області та співробітниками УВБ ГУ ДФС у Київській області викрито працівників брокерського центру Київської митниці, які з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від імпортерів організували схему поборів щодо безперешкодного розмитнення товарів та не підвищення їх митної вартості.

Картинки по запросу суд

Так, зловмисники схилили одного із підприємців-імпортерів до передачі хабара службовим особам митниці у сумі 1200 доларів США за безперешкодне митне оформлення та не завищення митної вартості 2 автомобілів, привезених з-за кордону.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Київської області

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...