Судитимуть брокерів, які вимагали від громадян хабарі для працівників Київської митниці

Прокуратура Київської області затвердила та скерувала до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно двох брокерів Київської митниці ДФС за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (підбурювання до надання службовій особі неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб) КК України.

Наприкінці листопада минулого року прокуратурою Київської області та співробітниками УВБ ГУ ДФС у Київській області викрито працівників брокерського центру Київської митниці, які з метою систематичного отримання неправомірної вигоди від імпортерів організували схему поборів щодо безперешкодного розмитнення товарів та не підвищення їх митної вартості.

Так, зловмисники схилили одного із підприємців-імпортерів до передачі хабара службовим особам митниці у сумі 1200 доларів США за безперешкодне митне оформлення та не завищення митної вартості 2 автомобілів, привезених з-за кордону.

Обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Київської області