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Майже 100 тисячам «аліментикам»-боржникам заборонено виїзд за кордон – Мін’юст

24.03.2018 16:11

Злісних неплатників аліментів в Україні – більш як 600 тисяч. Це означає, що діти понад 600 родин не отримують грошей

Про таке заявив в ефірі "5 каналу" міністр юстиції України Павло Петренко.

Картинки по запросу аліменти

Очільник Мін'юсту заявив: "Зараз майже 100 тисяч боржників мають заборону на виїзд за кордон, заборону на кермування транспортними засобами – близько 90 тисяч, заборону на користування зброєю та на полювання – понад 80 тисяч. Так само ми ввели суспільно корисні роботи. Це для тих, хто, умовно кажучи, не має нічого офіційного і легальних доходів. І вже, до речі, в Києві вчора вперше Солом’янський суд виніс рішення та направив такого горе-батька на 150 годин суспільно-корисних робіт, а по всій Україні ми склали вже понад 8 тисяч протоколів. Уже там перших декількасот такого роду боржників будуть, я думаю, прибирати вулиці і робити якусь іншу корисну роботу для громад, а гроші від їхньої роботи переводитимуть на рахунок дитини".

Петренко також оприлюднив статистичні дані. За інформацією Мін'юсту, кожне четверте рішення суду в Україні стосується саме стягнення аліментів. А ще, за словами Петренка, дуже багато батьків, не вірячи, що можна стягнути аліменти – не пішли до суду і самостійно утримують дитину, не розраховуючи на безвідповідального батька чи маму, які ухиляються від виконання своїх обов'язків.

Петренко також сказав: "Приблизними підрахунками, три мільйони дітей живуть у неповних сім'ях і мають право або отримають аліменти. Це величезна кількість маленьких українців, які себе не можуть захистити".

 

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