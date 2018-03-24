Замена ступичного подшипника: чем опасно игнорирование износа этого узла автомобиля

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Ступичный узел – это ступица колеса вместе с подшипниками, стопорными кольцами и крепежом. Износ может привести к тому, что автомобиль будет достаточно «шатким» или «непредвиденным» при движении. Иногда вы также можете почувствовать вибрацию через рулевое колесо.
Эксперты компании https://www.autoklad.ua/ , которая занимается продажей автомобильных запчастей, масел и сопутствующих автотоварово, рассказывают чем опасно игнорирование износа этого узла автомобиля.
Ступичный узел обеспечивает свободное вращение колеса и, одновременно, его надежную фиксацию. При этом удерживает на себе вес автомобиля с пассажирами и принимает дополнительный «бонус» в виде динамических нагрузок при разгонах, торможениях, поворотах. Ступичный подшипник – самая нагруженная часть этого узла.
Ступичный подшипник «благодаря» высокой нагрузке подвержен естественному износу. И это объективные причины, и это реальность. Но, параллельно, существуют еще и субъективные факторы, способные укоротить век подшипника. Во-первых, ошибки при установке. Во-вторых, грязь и влага, попадающие внутрь подшипника. И, в-третьих, и это самая главная причина – смазка. Мало ли ее, много, либо неправильно подобрана – все эти отклонения фатально сказываются на сроке эксплуатации узла и ведут к его преждевременной поломке. А это уже потенциальная опасность и большие издержки.
Простейшая проверка подшипников ступицы производится на слух, как в дороге, так и в гараже. Для этого нужно обладать некоторым навыком, но ему нетрудно научиться. Гудит подшипник ступицы нагруженного автомобиля в повороте – процесс начался, но кататься пока можно. Гул на повороте пустого авто – уже нехорошо. Гул груженой машины при обычной езде – плохо, уже нужно менять. Постоянный гул, усиливающийся при поворотах – все, подшипник «готов».
До такого состояния его лучше не доводить. Ну, а, если слышен стук и похрустывание, то это уже сепаратор полностью рассыпался. Еще можно протестировать свой подшипник задней ступицы или передней на предмет износа по люфту. На подвешенной машине, осторожно пошатывая колесо в двух плоскостях, а также слегка покручивая, диагностируется состояние ступичного узла. Исправный - не люфтит. Передний подшипник ступицы, как более нагруженный, «летит» чаще заднего.
Если подшипник неисправен, он подлежит скорейшей замене. Несъемный меняется вместе со ступицей. При наличии инструментов и определенных навыков эту процедуру можно проделать самому, но лучше довериться проверенным специалистам.
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