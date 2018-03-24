Замена ступичного подшипника: чем опасно игнорирование износа этого узла автомобиля

Ступичный узел – это ступица колеса вместе с подшипниками, стопорными кольцами и крепежом. Износ может привести к тому, что автомобиль будет достаточно «шатким» или «непредвиденным» при движении. Иногда вы также можете почувствовать вибрацию через рулевое колесо.

Эксперты компании https://www.autoklad.ua/ , которая занимается продажей автомобильных запчастей, масел и сопутствующих автотоварово, рассказывают чем опасно игнорирование износа этого узла автомобиля.

Что представляет собой ступичный узел?

Ступичный узел обеспечивает свободное вращение колеса и, одновременно, его надежную фиксацию. При этом удерживает на себе вес автомобиля с пассажирами и принимает дополнительный «бонус» в виде динамических нагрузок при разгонах, торможениях, поворотах. Ступичный подшипник – самая нагруженная часть этого узла.

Причины и признаки выхода из строя

Ступичный подшипник «благодаря» высокой нагрузке подвержен естественному износу. И это объективные причины, и это реальность. Но, параллельно, существуют еще и субъективные факторы, способные укоротить век подшипника. Во-первых, ошибки при установке. Во-вторых, грязь и влага, попадающие внутрь подшипника. И, в-третьих, и это самая главная причина – смазка. Мало ли ее, много, либо неправильно подобрана – все эти отклонения фатально сказываются на сроке эксплуатации узла и ведут к его преждевременной поломке. А это уже потенциальная опасность и большие издержки.

Простейшая проверка подшипников ступицы производится на слух, как в дороге, так и в гараже. Для этого нужно обладать некоторым навыком, но ему нетрудно научиться. Гудит подшипник ступицы нагруженного автомобиля в повороте – процесс начался, но кататься пока можно. Гул на повороте пустого авто – уже нехорошо. Гул груженой машины при обычной езде – плохо, уже нужно менять. Постоянный гул, усиливающийся при поворотах – все, подшипник «готов».

До такого состояния его лучше не доводить. Ну, а, если слышен стук и похрустывание, то это уже сепаратор полностью рассыпался. Еще можно протестировать свой подшипник задней ступицы или передней на предмет износа по люфту. На подвешенной машине, осторожно пошатывая колесо в двух плоскостях, а также слегка покручивая, диагностируется состояние ступичного узла. Исправный - не люфтит. Передний подшипник ступицы, как более нагруженный, «летит» чаще заднего.

Если подшипник неисправен, он подлежит скорейшей замене. Несъемный меняется вместе со ступицей. При наличии инструментов и определенных навыков эту процедуру можно проделать самому, но лучше довериться проверенным специалистам.