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На Львівщині чоловік зарізав 22-річного сина та його 18-річного приятеля

24.03.2018 15:46

Слідчі із Стрийського відділу поліції затримали зловмисника, причетного до вбивства двох юнаків, вчиненого напередодні. Ним виявився батько одного з хлопців.

Як відомо, тіла двох юнаків з ножовими пораненнями у своєму будинку уранці 23 березня знайшов 65-річний мешканець с. Баня Лисовецька у Стрийському районі Львівщини. Один із загиблих – 22-річний юнак був його внуком і напередодні разом із 18-річним приятелем приїхав до дідуся в гості.

Картинки по запросу зарізав

Слідчо-оперативна група після роботи на місці злочину та проведення експертиз встановила, що зловмисником, причетним до вбивства юнаків є 44-річний місцевий мешканець, батько старшого з них.

Зловмисника затримали у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) триває. Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на 10-15 років або довічним позбавленням волі. // zaxid.net

 

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