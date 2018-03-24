В Харькове выявили очередной «реабилитационный центр», где «лечили» молитвами и издевательствами

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На момент обысков в подпольном центре обнаружили 39 женщин и мужчин
В Московском районе Харькова правоохранители обнаружили очередной подпольный реабилитационный центр, где лечили алкоголизм и наркозависимость молитвами и психологическим насилием. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Харьковской обл.
Центр располагался в одном из домов в частном секторе. На момент обысков там обнаружили 39 женщин и мужчин.
Фото: Прокуратура Харьковской обл.
"Установлено, что к пациентам, которых "лечили" в заведении, применялось психологическое насилие. У них отбирали документы и мобильные телефоны, принудительно удерживали в помещении в ненадлежащих и антисанитарных условиях без полноценного питания и медицинского обеспечения. В качестве "лечения" пациенты читали Библию и молились", - заявил руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов.
Досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства дела и причастные лица.
Как сообщалось, 6 марта в Харькове прекратили деятельность сети нелегальных "реабилитационных центров", в которых насильно удерживались люди. "Реабилитационные центры" были организованы проповедниками одной из местных протестантских религиозных организаций харизматического направления. // 112.ua
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