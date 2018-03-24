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В Одесі автомобіль марки «Toyota» зіткнувся з електроопорою двоє пасажирів загинули

24.03.2018 16:05

Під час руху по вул. Дмитра Донського автомобіль марки «Toyota» зіткнувся з електроопорою.

 Внаслідок зіткнення водій транспортного засобу отримав ушкодження, а двоє його пасажирів – чоловіки 1991 та 1992 р.н., які знаходилися на задньому сидінні, загинули.

Зараз на місці події працюють поліцейські. Вони з’ясовують обставини ДТП, у тому числі, перевіряють наявність алкоголю в крові водія.

Відділ комунікації поліції Одеської області

 

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