В Одесі автомобіль марки «Toyota» зіткнувся з електроопорою двоє пасажирів загинули

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Під час руху по вул. Дмитра Донського автомобіль марки «Toyota» зіткнувся з електроопорою.
Внаслідок зіткнення водій транспортного засобу отримав ушкодження, а двоє його пасажирів – чоловіки 1991 та 1992 р.н., які знаходилися на задньому сидінні, загинули.
Зараз на місці події працюють поліцейські. Вони з’ясовують обставини ДТП, у тому числі, перевіряють наявність алкоголю в крові водія.
Відділ комунікації поліції Одеської області
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