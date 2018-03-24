На Дніпропетровщині викрито мережу антиукраїнських Інтернет-агітаторів

Співробітники Служби безпеки України викрили двох мешканців Дніпропетровської області, які за завданням спецслужб РФ проводили антиукраїнську агітацію у соціальних мережах.

Правоохоронці встановили, що зловмисники поширювали в Інтернеті агітацію за створення так званої «новоросії» та ідеї територіального розширення терористичних утворень «Л/ДНР».

Оперативники спецслужби задокументували, що агітаторів найняли мешканці тимчасово окупованого Донецька та Криму, які представлялись співробітниками органів безпеки РФ. Безпосереднє встановлення контакту відбулось через близьких родичів та друзів зловмисників, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

Співробітники СБ України також зафіксували, що одним із завдань агентів був пошук проросійськи налаштованих осіб для участі у фейкових протестних акціях.

Під час проведення низки санкціонованих обшуків правоохоронці виявили комп’ютерне обладнання, яке використовувалось зловмисниками для розповсюдження антиукраїнських матеріалів, та засоби зв’язку для спілкування з російськими кураторами.

Наразі тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 110 Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України