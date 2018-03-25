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У жителя Біляївки на Одещині вилучили 9 гранатометів, вибухівку та боєприпаси (фото)

25.03.2018 00:05

В рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання «Зброя та вибухівка» співробітники Біляївського відділу поліції та управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками СБУ, державної прикордонної служби України та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, проводять превентивні заходи, спрямовані на виявлення вогнепальної зброї та вибухівки і запобігання вчиненню правопорушень з її застосуванням.

Під час обшуку у домоволодінні 41-річного жителя міста Біляївка правоохоронці виявили та вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати та більше 200 патронів різного калібру.

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Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Відділ комунікації поліції Одеської області

 

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