У жителя Біляївки на Одещині вилучили 9 гранатометів, вибухівку та боєприпаси (фото)

В рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання «Зброя та вибухівка» співробітники Біляївського відділу поліції та управління карного розшуку ГУНП в Одеській області, спільно з працівниками СБУ, державної прикордонної служби України та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, проводять превентивні заходи, спрямовані на виявлення вогнепальної зброї та вибухівки і запобігання вчиненню правопорушень з її застосуванням.

Під час обшуку у домоволодінні 41-річного жителя міста Біляївка правоохоронці виявили та вилучили 9 ручних протитанкових гранатометів, 2 тротилових шашки, 2 ручних гранати та більше 200 патронів різного калібру.

Вилучене направлено на експертизу. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Одеської області